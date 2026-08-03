Konusna mlaznica je sa svojim posebno nježnim i ugodnim mlazom za tuširanje posebno prikladna za pranje kućnih ljubimaca, kao što su psi, ili također samo njihovih šapa. Idealno nakon šetnje, prije nego pas ponovo uđe u automobil ili u kuću ili stan. Mlaznica stvara mlaz u niskotlačnom području (slično kao mlaz iz slavine za vodu) pa je stoga potpuno nedvojbena za uporabu na životinjama.