Konusna mlaznica
Uz pomoć konusne mlaznice jednostavno i brzo ćete očistiti svoga kućnog ljubimca. Moguće ju je postaviti na pištolj tlačnog čistača, a proizvodi nježni mlaz vode za tuširanje.
Konusna mlaznica je sa svojim posebno nježnim i ugodnim mlazom za tuširanje posebno prikladna za pranje kućnih ljubimaca, kao što su psi, ili također samo njihovih šapa. Idealno nakon šetnje, prije nego pas ponovo uđe u automobil ili u kuću ili stan. Mlaznica stvara mlaz u niskotlačnom području (slično kao mlaz iz slavine za vodu) pa je stoga potpuno nedvojbena za uporabu na životinjama.
Značajke i prednosti
Konusni mlazUgodno mek mlaz tuša.
MekoZa čišćenje osjetljivih kućnih ljubimaca i pasa.
Prilagođeno pištoljuJednostavna zamjena mlaznice.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|48 x 29 x 29
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Kućni ljubimci / psi