Konusna mlaznica

Uz pomoć konusne mlaznice jednostavno i brzo ćete očistiti svoga kućnog ljubimca. Moguće ju je postaviti na pištolj tlačnog čistača, a proizvodi nježni mlaz vode za tuširanje.

Konusna mlaznica je sa svojim posebno nježnim i ugodnim mlazom za tuširanje posebno prikladna za pranje kućnih ljubimaca, kao što su psi, ili također samo njihovih šapa. Idealno nakon šetnje, prije nego pas ponovo uđe u automobil ili u kuću ili stan. Mlaznica stvara mlaz u niskotlačnom području (slično kao mlaz iz slavine za vodu) pa je stoga potpuno nedvojbena za uporabu na životinjama.

Značajke i prednosti
Konusna mlaznica: Konusni mlaz
Konusni mlaz
Ugodno mek mlaz tuša.
Konusna mlaznica: Meko
Meko
Za čišćenje osjetljivih kućnih ljubimaca i pasa.
Konusna mlaznica: Prilagođeno pištolju
Prilagođeno pištolju
Jednostavna zamjena mlaznice.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Dimenzije (d × š × v) (mm) 48 x 29 x 29
Područja primjene
  • Kućni ljubimci / psi
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Created with AI (artificial intelligence)

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