Kućni priključni komplet za cjevovode G3/4
Spojno crijevo između kućnih automata za vodu odn. kućnih vodovoda i fiksnih sustava cjevovoda: komplet za kućni priključak za cjevovode (G3/4) uklj. sustav brtvljenja PerfectConnect.
PrimoFlex® Premium crijevo dužine 1,5 metar, koje prigušuje buku, promjera 1/2", služi kao spojno crijevo između kućnih automata za vodu odnosno kućnih vodovoda i fiksnih sustava cjevovoda G3/4. Kroz crijevo nastaje manje vibracija. To opet vodi ka znatnom smanjenju šuma. Komplet obuhvaća priključni element 3/4" za kućne vodovodne cijevi i priključni element G1 za montažu na crpku. Radijalni sustav brtvljenja PerfectConnect iz BP pribora omogućuje vrlo jednostavnu montažu, posebno pouzdano brtvi pa stoga jamči rad crpki bez smetnji.
Značajke i prednosti
Fleksibilno crijevo
- Tako nastaje manje vibracija, te se znatno smanjuje prijenos buke na sustav krutih cjevovoda.
Spojno crijevo za krute cjevovode
- Za spajanje crpke za opskrbu kuće vodom. Sustavi cjevovoda najčešće ne mogu dosegnuti do mjesta postavljanja crpke. Preporuča se spojiti crpku s cjevovodom uz pomoć fleksibilnog crijeva.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|219 x 59 x 246
Oprema
- Pribor za seriju Kärcher PerfectConnect
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara