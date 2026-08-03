Kućni priključni komplet za cjevovode G3/4

Spojno crijevo između kućnih automata za vodu odn. kućnih vodovoda i fiksnih sustava cjevovoda: komplet za kućni priključak za cjevovode (G3/4) uklj. sustav brtvljenja PerfectConnect.

PrimoFlex® Premium crijevo dužine 1,5 metar, koje prigušuje buku, promjera 1/2", služi kao spojno crijevo između kućnih automata za vodu odnosno kućnih vodovoda i fiksnih sustava cjevovoda G3/4. Kroz crijevo nastaje manje vibracija. To opet vodi ka znatnom smanjenju šuma. Komplet obuhvaća priključni element 3/4" za kućne vodovodne cijevi i priključni element G1 za montažu na crpku. Radijalni sustav brtvljenja PerfectConnect iz BP pribora omogućuje vrlo jednostavnu montažu, posebno pouzdano brtvi pa stoga jamči rad crpki bez smetnji.

Značajke i prednosti
Fleksibilno crijevo
  • Tako nastaje manje vibracija, te se znatno smanjuje prijenos buke na sustav krutih cjevovoda.
Spojno crijevo za krute cjevovode
  • Za spajanje crpke za opskrbu kuće vodom. Sustavi cjevovoda najčešće ne mogu dosegnuti do mjesta postavljanja crpke. Preporuča se spojiti crpku s cjevovodom uz pomoć fleksibilnog crijeva.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 219 x 59 x 246

Oprema

  • Pribor za seriju Kärcher PerfectConnect
Područja primjene
  • Zalijevanje vrtova iz bačvi, cisterni ili bunara
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