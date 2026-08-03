PrimoFlex® Premium crijevo dužine 1,5 metar, koje prigušuje buku, promjera 1/2", služi kao spojno crijevo između kućnih automata za vodu odnosno kućnih vodovoda i fiksnih sustava cjevovoda G3/4. Kroz crijevo nastaje manje vibracija. To opet vodi ka znatnom smanjenju šuma. Komplet obuhvaća priključni element 3/4" za kućne vodovodne cijevi i priključni element G1 za montažu na crpku. Radijalni sustav brtvljenja PerfectConnect iz BP pribora omogućuje vrlo jednostavnu montažu, posebno pouzdano brtvi pa stoga jamči rad crpki bez smetnji.