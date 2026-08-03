Kutija za pribor Adventure
Uz pomoć kutije za pribor Adventure sada je vanjsku opremu moguće bez problema posvuda čistiti zahvaljujući usklađenom priboru. Idealno za sve koji su često na putu.
Savršeno ako ste često na putu: kutija za pribor Adventure s optimalno usklađenim priborom, kako bi bilo gdje mogli očistiti vanjsku opremu. Univerzalna četka, koja se priključuje na pištolj, mekim čekinjama odvaja tvrdokornu nečistoću i ispire ju. S usisnim crijevom je također moguće koristiti i alternativne izvore vode, kao što su bunari ili kanistri s vodom. I na kraju, pribor se može pohraniti u praktičnu kutiju koja se postavlja na tlačni čistač.
Značajke i prednosti
Kutija s priborom
- Može se prikopčati s donje strane, tako da je sve dobro pospremljeno.
Univerzalna četka
- Odstranjuje tvrdokorne nečistoće.
Usisno crijevoUsisno crijevo
- Za uporabu alternativnih izvora vode, kao što su bunari ili spremnici.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|229 x 221 x 108
Opseg isporuke
- Kutija za pohranu
- Univerzalna četka
- Usisno crijevo za vodu
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Područja primjene
- Cipele / cipele za pješačenje
- Dječja kolica / buggy
- Šator / oprema za kampiranje
- Bicikli