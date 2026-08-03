Savršeno ako ste često na putu: kutija za pribor Adventure s optimalno usklađenim priborom, kako bi bilo gdje mogli očistiti vanjsku opremu. Univerzalna četka, koja se priključuje na pištolj, mekim čekinjama odvaja tvrdokornu nečistoću i ispire ju. S usisnim crijevom je također moguće koristiti i alternativne izvore vode, kao što su bunari ili kanistri s vodom. I na kraju, pribor se može pohraniti u praktičnu kutiju koja se postavlja na tlačni čistač.