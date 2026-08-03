S optimalno usklađenim priborom iz kutije za pribor Bike temeljito ćete i nježno očistiti bicikle i biciklističku opremu. Univerzalnu četku s mekim čekinjama moguće je postaviti na pištolj i odstraniti tvrdokornu nečistoću. Uz pomoć sredstva za čišćenje očistit ćete tipične nečistoće na biciklu uz očuvanje osjetljivih komponenti. A uz pomoć kvalitetne meke krpe od mikrovlakana na kraju ćete osušiti očišćene predmete prije njihovog pospremanja. Za čuvanje pribora služi isporučena kutija, koju je moguće pričvrstiti s donje strane tlačnog čistača.