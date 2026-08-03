Kutija za pribor Bike

Kutija za pribor Bike s optimalno usklađenim priborom, za idealno čišćenje bicikala i biciklističke opreme.

S optimalno usklađenim priborom iz kutije za pribor Bike temeljito ćete i nježno očistiti bicikle i biciklističku opremu. Univerzalnu četku s mekim čekinjama moguće je postaviti na pištolj i odstraniti tvrdokornu nečistoću. Uz pomoć sredstva za čišćenje očistit ćete tipične nečistoće na biciklu uz očuvanje osjetljivih komponenti. A uz pomoć kvalitetne meke krpe od mikrovlakana na kraju ćete osušiti očišćene predmete prije njihovog pospremanja. Za čuvanje pribora služi isporučena kutija, koju je moguće pričvrstiti s donje strane tlačnog čistača.

Značajke i prednosti
Kutija s priborom
  • Može se prikopčati s donje strane, tako da je sve dobro pospremljeno.
Univerzalna četka
  • Otapa također i tvrdokornu nečistoću.
Sredstvo za čišćenje bicikala
  • Za optimalno čišćenje bicikala i opreme za bicikle.
Visokokvalitetna meka krpa od mikrovlakana
  • Za sušenje predmeta čišćenja prije nego ih se pospremi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sastav vlakana tekstila 80 % poliester, 20 % poliamid
Boja Crna
Težina (kg) 1,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 229 x 221 x 108

Opseg isporuke

  • Kutija za pohranu
  • Univerzalna četka
  • Krpa od mikrovlakana
  • Sredstvo za čišćenje motocikla/bicikla
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Područja primjene
  • Bicikli
  • Cipele / cipele za pješačenje
  • Dječja kolica / buggy
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