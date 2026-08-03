Kutija za pribor Bike
Kutija za pribor Bike s optimalno usklađenim priborom, za idealno čišćenje bicikala i biciklističke opreme.
S optimalno usklađenim priborom iz kutije za pribor Bike temeljito ćete i nježno očistiti bicikle i biciklističku opremu. Univerzalnu četku s mekim čekinjama moguće je postaviti na pištolj i odstraniti tvrdokornu nečistoću. Uz pomoć sredstva za čišćenje očistit ćete tipične nečistoće na biciklu uz očuvanje osjetljivih komponenti. A uz pomoć kvalitetne meke krpe od mikrovlakana na kraju ćete osušiti očišćene predmete prije njihovog pospremanja. Za čuvanje pribora služi isporučena kutija, koju je moguće pričvrstiti s donje strane tlačnog čistača.
Značajke i prednosti
Kutija s priborom
- Može se prikopčati s donje strane, tako da je sve dobro pospremljeno.
Univerzalna četka
- Otapa također i tvrdokornu nečistoću.
Sredstvo za čišćenje bicikala
- Za optimalno čišćenje bicikala i opreme za bicikle.
Visokokvalitetna meka krpa od mikrovlakana
- Za sušenje predmeta čišćenja prije nego ih se pospremi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sastav vlakana tekstila
|80 % poliester, 20 % poliamid
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|1,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|229 x 221 x 108
Opseg isporuke
- Kutija za pohranu
- Univerzalna četka
- Krpa od mikrovlakana
- Sredstvo za čišćenje motocikla/bicikla
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Područja primjene
- Bicikli
- Cipele / cipele za pješačenje
- Dječja kolica / buggy