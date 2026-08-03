Kutija s priborom sadrži konusnu mlaznicu koja je posebno prikladna za čišćenje kućnih ljubimaca kao što su psi ili također samo njihovih šapa. Četka za čišćenje krzna, pomoću koje ćete jednostavno iščetkati tvrdokornu nečistoću iz životinjskog krzna, te krpa od mikrovlakana kojom ćete pse i druge kućne ljubimce osušiti nakon čišćenja i pranja. Sav pribor se može posložiti u isporučenu kutiju koja se postavlja na tlačni čistač.