Kutija za pribor Pet

Idealno za nježno čišćenje kućnih ljubimaca/pasjih šapa: kutija za pribor Pet s optimalno usklađenim priborom.

Kutija s priborom sadrži konusnu mlaznicu koja je posebno prikladna za čišćenje kućnih ljubimaca kao što su psi ili također samo njihovih šapa. Četka za čišćenje krzna, pomoću koje ćete jednostavno iščetkati tvrdokornu nečistoću iz životinjskog krzna, te krpa od mikrovlakana kojom ćete pse i druge kućne ljubimce osušiti nakon čišćenja i pranja. Sav pribor se može posložiti u isporučenu kutiju koja se postavlja na tlačni čistač.

Značajke i prednosti
Kutija s priborom
  • Može se prikopčati s donje strane, tako da je sve dobro pospremljeno.
Konusni mlaz
  • Stvara udobno meki mlaz tuša.
Četka za čišćenje ljubimaca
  • Uklanja tvrdokorne nečistoće iz životinjskog krzna.
Specijalna krpa od mikrovlakana
  • Za sušenje kućnih ljubimaca nakon pranja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sastav vlakana tekstila 80 % poliester, 20 % poliamid
Boja Crna
Težina (kg) 0,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 229 x 221 x 108

Opseg isporuke

  • Kutija za pohranu
  • Četka za čišćenje ljubimaca
  • Ručnik za kućne ljubimce
  • Mlaznica s konusnim mlazom
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Područja primjene
  • Kućni ljubimci / psi
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