Kutna mlazna cijev

Kutna mlazna cijev je posebno duga (oko 1 m) mlazna cijev savijena pod kutom, za komforno čišćenje teško dostupnih mjesta, kao npr. krovnih oluka ili podvozja. Prikladna za sve Kärcher Consumer visokotlačne čistače klase K2-K7.

Značajke i prednosti
Posebno duga mlazna cijev savijena pod kutom (duž. oko 1 m)
  • Praktično čišćenje teško pristupačnih mjesta, kao što su npr. krovni oluci ili podvozja.
Snažno čišćenje visokim tlakom
  • Bolje otapanje nečistoće i učinkovito čišćenje.
Visoki tlak - plosnati mlaz
  • Ravnomjerno čišćenje i otapanje tvrdokornih nečistoća.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 930 x 43 x 116
Područja primjene
  • Podvozja vozila
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
  • Kante za smeće
  • Rezervoari za vodu
  • Kotači vozila
  • Bačve
  • Stepenice
