KV 4 komplet krpa
Kombinirani set za čišćenje koji se sastoji od krpe za ribanje, krpe za pločice i mekane krpe. Može se jednostavno pričvrstiti na vibrirajući baterijski brisač KV 4 pomoću učvršćenja. Idealno za sve površine.
Optimalno čišćenje: kombinirani set koji sadrži krpu za ribanje, krpu za pločice i meku krpu nudi pravi proizvod za sve zahtjeve. Krpe se mogu jednostavno pričvrstiti na vibrirajući baterijski brisač KV 4 pomoću učvršćenja. Ovim setom čistite lakut i tvrdoglavu nečistoću, kao i osjetljive i robusne površine. Još jedna prednost: krpe su perive te se mogu ponovno koristiti odmah nakon čišćenja.
Značajke i prednosti
Jednostavno sklapanje i uklanjanje
Perivo
- Perivo na 60 °C, može se ponovno upotrijebiti.
Posebne krpe za brisanje
- Savršeno za sve površine
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|3
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|261 x 106 x 12
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Površine otporne na ogrebotine
- Osjetljive površine