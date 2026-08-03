KV 4 komplet krpa

Kombinirani set za čišćenje koji se sastoji od krpe za ribanje, krpe za pločice i mekane krpe. Može se jednostavno pričvrstiti na vibrirajući baterijski brisač KV 4 pomoću učvršćenja. Idealno za sve površine.

Optimalno čišćenje: kombinirani set koji sadrži krpu za ribanje, krpu za pločice i meku krpu nudi pravi proizvod za sve zahtjeve. Krpe se mogu jednostavno pričvrstiti na vibrirajući baterijski brisač KV 4 pomoću učvršćenja. Ovim setom čistite lakut i tvrdoglavu nečistoću, kao i osjetljive i robusne površine. Još jedna prednost: krpe su perive te se mogu ponovno koristiti odmah nakon čišćenja.

Značajke i prednosti
Jednostavno sklapanje i uklanjanje
Perivo
  • Perivo na 60 °C, može se ponovno upotrijebiti.
Posebne krpe za brisanje
  • Savršeno za sve površine
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 3
Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 261 x 106 x 12
Područja primjene
  • Površine otporne na ogrebotine
  • Osjetljive površine
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