Optimalno čišćenje: kombinirani set koji sadrži krpu za ribanje, krpu za pločice i meku krpu nudi pravi proizvod za sve zahtjeve. Krpe se mogu jednostavno pričvrstiti na vibrirajući baterijski brisač KV 4 pomoću učvršćenja. Ovim setom čistite lakut i tvrdoglavu nečistoću, kao i osjetljive i robusne površine. Još jedna prednost: krpe su perive te se mogu ponovno koristiti odmah nakon čišćenja.