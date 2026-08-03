KV 4 krpa za brisanje
Jednostavno genijalno: krpa za brisanje s pričvršćenjem na čičak za jednostavno odstranjivanje nečistoće na svim glatkim površinama pomoću vibrirajućeg baterijskog brisača KV 4.
Periva krpa za brisanje se, zahvaljujući sustavu s čičkom, vrlo jednostavno postavlja i skida s baterijskog brisača KV 4 - za brzu i praktičnu zamjenu krpe za brisanje.
Značajke i prednosti
Pričvršćenje čičkom
- Zbog pričvršćenja čičkom zamjena krpe za brisanje sasvim je jednostavna i brza.
Perivo
- Krpa za brisanje je ponovo upotrebljiva.
Prikladno za KV 4
- Krpa za brisanje je prikladna za čišćenje svih glatkih površina pomoću KV 4.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|2
|Boja
|bijela
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|110 x 265 x 20
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Glatke površine
- Prozori i staklene površine
- Ogledala
- Pločice
- Stakleni stolovi
- Zidne pločice