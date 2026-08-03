KV 4 krpe za pločice
Krpa za pločice savršena je za prljavštinu na pločicama te u pukotinama i spojevima zahvaljujući abrazivnim i upijajućim vlaknima. Može se jednostavno pričvrstiti na vibrirajući baterijski brisač KV 4 pomoću učvršćenja.
Krpa za pločice može se jednostavno pričvrstiti na vibrirajući baterijski brisač KV 4. Zahvaljujući pametnoj kombinaciji abrazivnih i upijajućih vlakana prljavština se optimalno otapa i upija. Isturena i abrazivna vlakna prilagođena su površinama i uklanjaju tvrdoglavu prljavštinu s pločica i pukotina i spojeva, poput ostataka sapuna, brzo i bez ostavljanja ostataka.
Značajke i prednosti
Pričvršćenje čičkom
Perivo
- Perivo na 60 °C, može se ponovno upotrijebiti.
Isturena, abrazivna vlakna
- Savršeno čišćenje pukotina i zglobova.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|2
|Boja
|bijela
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|261 x 106 x 12
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Pločice