Krpa za pločice može se jednostavno pričvrstiti na vibrirajući baterijski brisač KV 4. Zahvaljujući pametnoj kombinaciji abrazivnih i upijajućih vlakana prljavština se optimalno otapa i upija. Isturena i abrazivna vlakna prilagođena su površinama i uklanjaju tvrdoglavu prljavštinu s pločica i pukotina i spojeva, poput ostataka sapuna, brzo i bez ostavljanja ostataka.