KV 4 čistač posebno je pogodan za suzbijanje tvrdoglave prljavštine na robusnim površinama zahvaljujući svojim visokokvalitetnim abrazivnim vlaknima. To uključuje površine otporne na ogrebotine kao što su ploča za kuhanje, pećnica, ploče za roštilj, prozori i pločice. Krpa se lako može pričvrstiti na vibrirajući baterijski brisač KV 4. Krpa za ribanje je izdržljiva, periva i može se koristiti odmah nakon čišćenja.