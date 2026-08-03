KV 4 krpe za ribanje

Jednostavno, brzo i učinkovito: krpa za ribanje može se jednostavno pričvrstiti na vibrirajući baterijski brisač KV 4 pomoću kuke i uklanja tvrdoglavu prljavštinu s robusnih površina.

KV 4 čistač posebno je pogodan za suzbijanje tvrdoglave prljavštine na robusnim površinama zahvaljujući svojim visokokvalitetnim abrazivnim vlaknima. To uključuje površine otporne na ogrebotine kao što su ploča za kuhanje, pećnica, ploče za roštilj, prozori i pločice. Krpa se lako može pričvrstiti na vibrirajući baterijski brisač KV 4. Krpa za ribanje je izdržljiva, periva i može se koristiti odmah nakon čišćenja.

Značajke i prednosti
Pričvršćenje čičkom
  • Jednostavno sklapanje i uklanjanje
Perivo
  • Perivo na 60 °C, može se ponovno upotrijebiti.
Abrazivna vlakna
  • Brzo otapa prljavštinu.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 2
Boja bijela
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 261 x 106 x 8
Područja primjene
  • Površine otporne na ogrebotine
  • Prozori i staklene površine
  • Radne površine u kuhinji
  • Tuš kabina/kada
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