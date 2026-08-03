KV 4 mekane krpe

KV 4 mekana krpa vrlo je nježna i savršena za laganu nečistoću na osjetljivim površinama. Može se jednostavno pričvrstiti na vibrirajući baterijski brisač KV 4 pomoću učvršćenja.

Optimalno čišćenje: KV 4 mekana krpa čisti vrlo nježno i bez dlačica zahvaljujući svojim finim vlaknima. Krpa se lako može pričvrstiti na vibrirajući baterijski brisač KV 4 pomoću učvršćenja. Savršeno za površine osjetljive na ogrebotine poput kuhinjskih fronti, drva i zaslona.

Značajke i prednosti
Pričvršćenje čičkom
  • Jednostavno sklapanje i uklanjanje
Perivo
  • Perivo na 60 °C, može se ponovno upotrijebiti.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 2
Boja bijela
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 261 x 106 x 6
Područja primjene
  • Osjetljive površine
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