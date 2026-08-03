KV 4 mekane krpe
KV 4 mekana krpa vrlo je nježna i savršena za laganu nečistoću na osjetljivim površinama. Može se jednostavno pričvrstiti na vibrirajući baterijski brisač KV 4 pomoću učvršćenja.
Optimalno čišćenje: KV 4 mekana krpa čisti vrlo nježno i bez dlačica zahvaljujući svojim finim vlaknima. Krpa se lako može pričvrstiti na vibrirajući baterijski brisač KV 4 pomoću učvršćenja. Savršeno za površine osjetljive na ogrebotine poput kuhinjskih fronti, drva i zaslona.
Značajke i prednosti
Pričvršćenje čičkom
- Jednostavno sklapanje i uklanjanje
Perivo
- Perivo na 60 °C, može se ponovno upotrijebiti.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|2
|Boja
|bijela
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|261 x 106 x 6
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Osjetljive površine