L2P zaštita od prskanja
Podesiva zaštita od prskanja za radove čišćenja sa sustavima za pjeskarenje suhim ledom u procesu Liquid-to-Pellet.
Korisna zaštita od prskanja pouzdano zadržava prljavštinu koja se ljušti tijekom čišćenja suhim ledom i štiti korisnika. Jednostavno se spaja na mlaznicu za pjeskarenje suhim ledom i zahvaljujući svom pametnom dizajnu lako se i brzo prilagođava veličini mlaznice koja se koristi i površini koju treba očistiti.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1