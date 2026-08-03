Korisna zaštita od prskanja pouzdano zadržava prljavštinu koja se ljušti tijekom čišćenja suhim ledom i štiti korisnika. Jednostavno se spaja na mlaznicu za pjeskarenje suhim ledom i zahvaljujući svom pametnom dizajnu lako se i brzo prilagođava veličini mlaznice koja se koristi i površini koju treba očistiti.