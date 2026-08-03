Lanac za PSW 18-20 Battery
Male vibracije i jednostavna zamjena: lanac za oštricu dužine 20 cm na štapnoj pili PSW 18-20 Battery pri svakoj uporabi osigurava izvrsne rezultate.
Lanac za oštricu dužine 20 cm na štapnoj pili PSW 18-20 Battery powered se može pričvrstiti brzo i uz malo truda zahvaljujući jednostavnom sustavu za zatezanje lanca. Postiže optimalne rezultate rezanja pri svakoj uporabi te je veoma dugotrajan i svestran. Niska razina vibracija također je impresivna.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetni lanac
- Uvijek postignite najbolje rezultate rezanja s Kärcher baterijskom štapnom pilom.
Zamjena lanca je jednostavna
- Zamjena lanca se zahvaljujući jednostavnom sustavu za zatezanje lanca odvija bez umaranja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|srebrna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|330 x 35 x 5
Područja primjene
- Granje