Lanac za oštricu dužine 20 cm na štapnoj pili PSW 18-20 Battery powered se može pričvrstiti brzo i uz malo truda zahvaljujući jednostavnom sustavu za zatezanje lanca. Postiže optimalne rezultate rezanja pri svakoj uporabi te je veoma dugotrajan i svestran. Niska razina vibracija također je impresivna.