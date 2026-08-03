Listovi pile
Oštri i precizni: Listovi pile prikladni su za piljenje drva s baterijskom pilom za grane PGS 4-18 i osiguravaju savršene rezultate rezanja.
Impresivna kvaliteta omogućuje vam precizno rezanje grana uz malo napora. Zahvaljujući sustavu izmjene bez alata, listovi pile također se mogu brzo i jednostavno zamijeniti.
Značajke i prednosti
Premium list pile proizveden u Njemačkoj
- Za optimalnu izvedbu rezanja.
Promjena lista pile bez alata
- Brza i jednostavna izmjena lista pile bez potrebe za alatima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|152 x 2 x 20
Područja primjene
- Granje