LMO 3-18 oštrica
Nož kosilice sa širinom rezanja od 34 centimetra savršen je izbor za upotrebu u LMO 3-18 na baterijski pogon kako bi se osigurali iznimni rezultati rezanja.
Iznimno oštar čelični nož za kosilicu LMO 3-18 na baterije ne ostavlja za sobom nazubljene vlati trave. Sa širinom rezanja od 34 centimetra, čisto reže travu bez ostavljanja neravnih mrlja na nezgodnim područjima travnjaka. Čelična oštrica naizgled bez napora reže visinu svake vlati trave s preciznošću za izvrsne rezultate rezanja. Ako je potrebno promijeniti oštricu kosilice, to se može učiniti u samo nekoliko jednostavnih koraka, ostavljajući više vremena za uživanje u košnji u zelenom okruženju. Pažljivo dizajniran oblik noža osigurava da otkos sleti u vreću za sakupljanje trave. Ovo čini košenje zabavnim!
Značajke i prednosti
Posebno oštra čelična oštrica
- Korištenje visokokvalitetnog čelika osigurava uredne rezultate rezanja bez nakupljenih vlati trave.
Jednostavna zamjena oštrice
- Samo nekoliko pokreta rukom na jednom vijku i oštrica je zamijenjena.
Učinkovit oblik
- Pažljivo dizajniran oblik noža osigurava da otkos sleti u vreću za sakupljanje trave.
Savršeno usklađen pribor
- Nož kosilice idealan je za LMO 3-18 baterijsku kosilicu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|širina košenja (cm)
|34
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|335 x 68 x 14
Područja primjene
- Travnjak