Iznimno oštar čelični nož za kosilicu LMO 3-18 na baterije ne ostavlja za sobom nazubljene vlati trave. Sa širinom rezanja od 34 centimetra, čisto reže travu bez ostavljanja neravnih mrlja na nezgodnim područjima travnjaka. Čelična oštrica naizgled bez napora reže visinu svake vlati trave s preciznošću za izvrsne rezultate rezanja. Ako je potrebno promijeniti oštricu kosilice, to se može učiniti u samo nekoliko jednostavnih koraka, ostavljajući više vremena za uživanje u košnji u zelenom okruženju. Pažljivo dizajniran oblik noža osigurava da otkos sleti u vreću za sakupljanje trave. Ovo čini košenje zabavnim!