Baterija je napunjena, vrijeme se igra, vrijeme je za vrt. Zahvaljujući oštroj čeličnoj oštrici, dvostruka baterijska kosilica LMO 5-18 osigurava snažan i čist rez bez nazubljenih b gomile trave. Oštrica hvata travu preko širine rezanja od 41 centimetar, ostavljajući za sobom prekrasno pokošen travnjak. Za promjenu oštrice potrebno je samo nekoliko jednostavnih koraka – ostavljajući više vremena za uživanje u jednostavnim užicima vrtlarstva