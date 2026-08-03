LMO 5-18 Dvostruka oštrica
Rezultat čiste košnje uz minimalan napor – to je osigurano čeličnim nožem sa širinom rezanja od 41 centimetar za LMO 5-18 Dual baterijsku kosilicu.
Baterija je napunjena, vrijeme se igra, vrijeme je za vrt. Zahvaljujući oštroj čeličnoj oštrici, dvostruka baterijska kosilica LMO 5-18 osigurava snažan i čist rez bez nazubljenih b gomile trave. Oštrica hvata travu preko širine rezanja od 41 centimetar, ostavljajući za sobom prekrasno pokošen travnjak. Za promjenu oštrice potrebno je samo nekoliko jednostavnih koraka – ostavljajući više vremena za uživanje u jednostavnim užicima vrtlarstva
Značajke i prednosti
Posebno oštra čelična oštrica
- Korištenje visokokvalitetnog čelika osigurava uredne rezultate rezanja bez nakupljenih vlati trave.
Jednostavna zamjena oštrice
- Samo nekoliko pokreta rukom na jednom vijku i oštrica je zamijenjena.
Učinkovit oblik
- Pažljivo dizajniran oblik noža osigurava da otkos sleti u vreću za sakupljanje trave.
Savršeno usklađen pribor
- Nož kosilice idealan je za LMO 5-18 Dual baterijsku kosilicu.
Specifikacije
Tehnički podaci
|širina košenja (cm)
|41
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|410 x 93 x 19
Područja primjene
- Travnjak