Kärcherova duga mlaznica s ravnim mlazom idealna je za abrazivne primjene tijekom čišćenja komponenti suhim ledom, kalupa za ubrizgavanje ili čak robotskih kosilica. S lakoćom uklanja tvrdokorne naslage, ali i boje, ulja i maziva ili čađu. Mlaznica, izrađena od aluminija i nehrđajućeg čelika, vrlo je robusna i može se okretati u pištolju za okidanje. Inteligentni sustav brze izmjene čini rukovanje mlaznicom s ravnim mlazom izuzetno lakim i praktičnim.