Long flat jet nozzle, dia. 5 mm
Dugačka, robusna mlaznica s ravnim mlazom za uporabu u Kärcherovim čistačima suhim ledom, koja se može okretati u pištolju. Sadrži sustav brze izmjene, posebno pogodan za abrazivne primjene.
Kärcherova duga mlaznica s ravnim mlazom idealna je za abrazivne primjene tijekom čišćenja komponenti suhim ledom, kalupa za ubrizgavanje ili čak robotskih kosilica. S lakoćom uklanja tvrdokorne naslage, ali i boje, ulja i maziva ili čađu. Mlaznica, izrađena od aluminija i nehrđajućeg čelika, vrlo je robusna i može se okretati u pištolju za okidanje. Inteligentni sustav brze izmjene čini rukovanje mlaznicom s ravnim mlazom izuzetno lakim i praktičnim.
Značajke i prednosti
Duga, abrazivna kontura mlaza
- Visoke performanse rezultiraju uklanjanjem i iznimno tvrdokornih naslaga bez napora.
Sustav brze zamjene
- Izuzetno jednostavan za rukovanje i promjenjivo postavljanje.
Robustan, dugotrajan dizajn
- Visokokvalitetan dizajn izrađen od nehrđajućeg čelika i aluminija.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|252 x 40 x 22
Područja primjene
- Idealno za čišćenje u industrijskim okruženjima, na primjer za čišćenje proizvodnih pogona
- Čišćenje lijevanih kalupa i ljevaoničkog alata
- Za čišćenje strojeva, komponenti motora, kalupa i brtvenih površina
- Za skidanje boje sa dijelova stroja
- Za čišćenje vrtnog alata i robotskih kosilica