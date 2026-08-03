Longlife visokotlačno crijevo, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
s navojnim spojem s obje strane, M22 x 1,5 sa zaštitom od prelamanja. Za priključenje bubnja za crijevo s navojnim spojem M22 x 1,5.
Visokotlačno crijevo dužine 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) sa zaštitom od savijanja i priključcima na obje strane. Za spajanje na navoj crijeva pomoću odgovarajućeg priključka (M 22 x 1,5).
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna širina ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Maks. tlak (bar)
|400
|Dužina (m)
|1,5
|Priključni navoj
|2 x M22 x 1,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,9