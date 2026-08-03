Longlife visokotlačno crijevo, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
Visokotlačno crijevo 10 m Longlife 400 (DN 8) s okretnom spojkom i dvostrukim čeličnim umetkom od čelične žice maksimalne vlačne čvrstoće. S obostranim vijčanim spojem. M 22 x 1,5, sa zaštitom od prelamanja.
1Visokotlačno crijevo 10 m Longlife 400 (DN 8) s okretnom spojkom i dvostrukim čeličnim umetkom od čelične žice maksimalne vlačne čvrstoće. S obostranim vijčanim spojem. M 22 x 1,5, sa zaštitom od prelamanja. Ostali osnovni podaci: NW 8/155°C/400 bar.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna širina ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Maks. tlak (bar)
|400
|Dužina (m)
|10
|Priključni navoj
|2 x M22 x 1,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|3,7