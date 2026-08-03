2Visokotlačno crijevo 20 m Longlife 400 (DN 8) s patentiranim AVS-priključkom u pištolju (okretno) i ručnim zavrtanjem. M 22 x 1,5, sa zaštitom od prelamanja. S dvostrukim čeličnim umetkom od čelične žice maksimalne vlačne čvrstoće. Ostali osnovni podaci: NW 8/155°C/400 bar.