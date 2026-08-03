Longlife visokotlačno crijevo, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključak za kolut za crijevo
Visokotlačno crijevo 20 m Longlife 400 (DN 8) s patentiranim AVS-priključkom u pištolju (okretno) i ručnim zavrtanjem. Dvostruki čelični umetak od čelične žice maksimalne vlačne čvrstoće.
2Visokotlačno crijevo 20 m Longlife 400 (DN 8) s patentiranim AVS-priključkom u pištolju (okretno) i ručnim zavrtanjem. M 22 x 1,5, sa zaštitom od prelamanja. S dvostrukim čeličnim umetkom od čelične žice maksimalne vlačne čvrstoće. Ostali osnovni podaci: NW 8/155°C/400 bar.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Nazivna širina ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Maks. tlak (bar)
|400
|Dužina (m)
|20
|Priključni navoj
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS priključak za kolut za crijevo
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|6,5