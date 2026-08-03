Longlife visokotlačno crijevo za prehrambenu industriju, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Dugovječno visokotlačno crijevo, s dvostrukim čelilčnim umetkom i plavim vanjskim pokrovom otpornim na životinjske masti. Dužine 20 m, s EASY!Lock ručnim navojnim spojevima.