Mali uložak za uklanjanje kamenca

Kartuša za uklanjanje kamenca za parni čistač SC 1 Upright. Jednostavno ga umetnite u spremnik svježe vode - i gotovi ste. Učinkovito i brzo uklanja kamenac.

Uložak unutra, kamenac van. Uložak za uklanjanje kamenca osigurava automatsko i kontinuirano uklanjanje kamenca. Tehnologija parnog čistača pouzdano je zaštićena od kalcifikacije i time je produljen životni vijek uređaja. Mijenjanje uloška preporučuje se nakon 4 mjeseca ili nakon ukupne potrošnje vode od 15 litara. Uložak se lako odlaže u kućni otpad.

Značajke i prednosti
Štiti tehnologiju uređaja od kalcifikacije
  • Podržava dugotrajnu učinkovitost parnog čistača.
Jednostavna i brza zamjena kartuše
  • Zamijenite uložak i počnite kuhati na pari.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 74 x 54 x 36
Područja primjene
  • Odstranjivač kamenca za Kärcher parne čistače
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