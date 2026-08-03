Mali uložak za uklanjanje kamenca
Kartuša za uklanjanje kamenca za parni čistač SC 1 Upright. Jednostavno ga umetnite u spremnik svježe vode - i gotovi ste. Učinkovito i brzo uklanja kamenac.
Uložak unutra, kamenac van. Uložak za uklanjanje kamenca osigurava automatsko i kontinuirano uklanjanje kamenca. Tehnologija parnog čistača pouzdano je zaštićena od kalcifikacije i time je produljen životni vijek uređaja. Mijenjanje uloška preporučuje se nakon 4 mjeseca ili nakon ukupne potrošnje vode od 15 litara. Uložak se lako odlaže u kućni otpad.
Značajke i prednosti
Štiti tehnologiju uređaja od kalcifikacije
- Podržava dugotrajnu učinkovitost parnog čistača.
Jednostavna i brza zamjena kartuše
- Zamijenite uložak i počnite kuhati na pari.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|74 x 54 x 36
Područja primjene
- Odstranjivač kamenca za Kärcher parne čistače