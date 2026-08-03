Uložak unutra, kamenac van. Uložak za uklanjanje kamenca osigurava automatsko i kontinuirano uklanjanje kamenca. Tehnologija parnog čistača pouzdano je zaštićena od kalcifikacije i time je produljen životni vijek uređaja. Mijenjanje uloška preporučuje se nakon 4 mjeseca ili nakon ukupne potrošnje vode od 15 litara. Uložak se lako odlaže u kućni otpad.