Mekana četka

Nježno i pažljivo čisti osjetljive površine: mekana četka idealan je dodatak za VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređaje.

Zahvaljujući mekim i nježnim dlačicama, mekana četka čisti s trajnim učinkom ne ostavljajući tragove. Razvijena je posebno za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax. Četka zadivljuje svojom širinom i ukošenim, uskim i ovalnim dlačicama te je stoga savršena za čišćenje bez ostavljanja tragova i učinkovito brisanje prašine s velikih, malih i osjetljivih površina.

Značajke i prednosti
Meke čekinje
  • Ne ostavlja tragove prilikom čišćenja osjetljivih površina.
Čekinje pod kutom
  • Optimalno korištenje prostora za jednostavno čišćenje većih površina.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 410 x 45 x 55
Područja primjene
  • Čišćenje namještaja
