Mekana četka
Nježno i pažljivo čisti osjetljive površine: mekana četka idealan je dodatak za VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily i VC 7 Cordless yourMax uređaje.
Zahvaljujući mekim i nježnim dlačicama, mekana četka čisti s trajnim učinkom ne ostavljajući tragove. Razvijena je posebno za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax. Četka zadivljuje svojom širinom i ukošenim, uskim i ovalnim dlačicama te je stoga savršena za čišćenje bez ostavljanja tragova i učinkovito brisanje prašine s velikih, malih i osjetljivih površina.
Značajke i prednosti
Meke čekinje
- Ne ostavlja tragove prilikom čišćenja osjetljivih površina.
Čekinje pod kutom
- Optimalno korištenje prostora za jednostavno čišćenje većih površina.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|410 x 45 x 55
Područja primjene
- Čišćenje namještaja