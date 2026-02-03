Zahvaljujući mekim i nježnim dlačicama, mekana četka čisti s trajnim učinkom ne ostavljajući tragove. Razvijena je posebno za VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily i VC 7 Cordless yourMax. Četka zadivljuje svojom širinom i ukošenim, uskim i ovalnim dlačicama te je stoga savršena za čišćenje bez ostavljanja tragova i učinkovito brisanje prašine s velikih, malih i osjetljivih površina.