Prašina na namještaju, svjetiljkama ili elektroničkim uređajima može kod neodgovarajućih metoda čišćenja ostaviti ne baš lijepe tragove ili čak ogrebotine. Uz pomoć kista za namještaj, koji se sastoji od mekih čekinja, različite ćete površine očistiti i temeljito i nježno te jamačno bez oštećenja. Kist za namještaj moguće je kupiti kao dodatni pribor za naš usisavač VC 5 te ga je jednostavno montirati na uređaj.