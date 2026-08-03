Meki kist za prašinu

Kist za namještaj s mekom čekinjom nježno uklanja prašinu na regalima, svjetiljkama, osjetljivim površinama i elektroničkim uređajima.

Prašina na namještaju, svjetiljkama ili elektroničkim uređajima može kod neodgovarajućih metoda čišćenja ostaviti ne baš lijepe tragove ili čak ogrebotine. Uz pomoć kista za namještaj, koji se sastoji od mekih čekinja, različite ćete površine očistiti i temeljito i nježno te jamačno bez oštećenja. Kist za namještaj moguće je kupiti kao dodatni pribor za naš usisavač VC 5 te ga je jednostavno montirati na uređaj.

Značajke i prednosti
Prikladan za Kärcher kompaktne usisavače VC 5
Jednostavno postavljanje na uređaj
Meke čekinje jamče nježno čišćenje
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Boja Crna
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 117 x 41 x 71
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Čišćenje namještaja
  • Osjetljive površine
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Created with AI (artificial intelligence)

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