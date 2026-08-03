Meki kist za prašinu
Kist za namještaj s mekom čekinjom nježno uklanja prašinu na regalima, svjetiljkama, osjetljivim površinama i elektroničkim uređajima.
Prašina na namještaju, svjetiljkama ili elektroničkim uređajima može kod neodgovarajućih metoda čišćenja ostaviti ne baš lijepe tragove ili čak ogrebotine. Uz pomoć kista za namještaj, koji se sastoji od mekih čekinja, različite ćete površine očistiti i temeljito i nježno te jamačno bez oštećenja. Kist za namještaj moguće je kupiti kao dodatni pribor za naš usisavač VC 5 te ga je jednostavno montirati na uređaj.
Značajke i prednosti
Prikladan za Kärcher kompaktne usisavače VC 5
Jednostavno postavljanje na uređaj
Meke čekinje jamče nježno čišćenje
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|117 x 41 x 71
Područja primjene
- Čišćenje namještaja
- Osjetljive površine