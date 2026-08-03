Komplet melaminskih jastučića promjera 356 milimetara. Specijalno za primjenu s našim strojevima za ribanje i usisavanje B 60 W, B 80 W, B 95 RS ili B 90 R i glavom s pločastom četkom D 65. Melaminski jastučići idealno su prikladni za temeljito, nježno i također povoljno čišćenje svih strukturiranih i mikroporoznih površina npr. pločica od finog kamena, prirodnog kamena ili umjetnog kamena.