Melaminska podloga, siva / bijela, 356 mm, 2 Komad(a)
Komplet melaminskih jastučića promjera 356 mm za naše strojeve za ribanje i usisavanje B 60 W, B 80 W, B 95 RS, B 90 R s glavom s pločastom četkom D 65. Za učinkovito čišćenje mikroporoznih površina.
Komplet melaminskih jastučića promjera 356 milimetara. Specijalno za primjenu s našim strojevima za ribanje i usisavanje B 60 W, B 80 W, B 95 RS ili B 90 R i glavom s pločastom četkom D 65. Melaminski jastučići idealno su prikladni za temeljito, nježno i također povoljno čišćenje svih strukturiranih i mikroporoznih površina npr. pločica od finog kamena, prirodnog kamena ili umjetnog kamena.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|siva / bijela
|Promjer (mm)
|356
|Količina (Komad(a))
|2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6