Melaminska podloga, siva / bijela, 356 mm, 2 Komad(a)

Komplet melaminskih jastučića promjera 356 mm za naše strojeve za ribanje i usisavanje B 60 W, B 80 W, B 95 RS, B 90 R s glavom s pločastom četkom D 65. Za učinkovito čišćenje mikroporoznih površina.

Komplet melaminskih jastučića promjera 356 milimetara. Specijalno za primjenu s našim strojevima za ribanje i usisavanje B 60 W, B 80 W, B 95 RS ili B 90 R i glavom s pločastom četkom D 65. Melaminski jastučići idealno su prikladni za temeljito, nježno i također povoljno čišćenje svih strukturiranih i mikroporoznih površina npr. pločica od finog kamena, prirodnog kamena ili umjetnog kamena.

Specifikacije

Tehnički podaci

Boja siva / bijela
Promjer (mm) 356
Količina (Komad(a)) 2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,6
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