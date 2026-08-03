Microfiber floor cover set EasyFix Mini

Zamjena krpe bez kontakta s nečistoćom: visokokvalitetne krpe za pod od mikrovlakana EasyFix Mini. Zahvaljujući sustavu čičaka jednostavno i brzo skidanje i fiksiranje na podnu mlaznicu parnog čistača EasyFix Mini.

Komplet krpa za pod od mikrovlakana EasyFix Mini sadrži 2 krpe za pod od kvalitetnih mikrovlakana za podnu mlaznicu EasyFix Mini. Krpe imaju veliku moć upijanja i otporne su na habanje. Za savršene i higijenske rezultate čišćenja na tvrdim podovima - čak će i kutovi i rubovi biti čisti bez puno muke. Zahvaljujući sustavu s čičkom, krpa od mikrovlakana jednostavno se i brzo fiksira na podnu mlaznicu parnog čistača: krpu jednostavno pritisnuti na podnu mlaznicu EasyFix Mini i gotovo. Nakon čišćenja se krpa za pod od mikrovlakana bez kontakta s nečistoćom skida s podne mlaznice EasyFix Mini: potrebno je jednostavno stati na traku (vrpcu) pričvršćenu na krpi i podnu mlaznicu povući prema gore.

Značajke i prednosti
Visokokvalitetna mikrovlakna
  • Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
  • Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Praktičan sustav čičaka
  • Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
  • Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Traka na krpi za pod
  • Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
  • Za lako čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 273 x 112 x 16
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Zidne pločice
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH