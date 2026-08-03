Microfiber floor cover set EasyFix Mini
Zamjena krpe bez kontakta s nečistoćom: visokokvalitetne krpe za pod od mikrovlakana EasyFix Mini. Zahvaljujući sustavu čičaka jednostavno i brzo skidanje i fiksiranje na podnu mlaznicu parnog čistača EasyFix Mini.
Komplet krpa za pod od mikrovlakana EasyFix Mini sadrži 2 krpe za pod od kvalitetnih mikrovlakana za podnu mlaznicu EasyFix Mini. Krpe imaju veliku moć upijanja i otporne su na habanje. Za savršene i higijenske rezultate čišćenja na tvrdim podovima - čak će i kutovi i rubovi biti čisti bez puno muke. Zahvaljujući sustavu s čičkom, krpa od mikrovlakana jednostavno se i brzo fiksira na podnu mlaznicu parnog čistača: krpu jednostavno pritisnuti na podnu mlaznicu EasyFix Mini i gotovo. Nakon čišćenja se krpa za pod od mikrovlakana bez kontakta s nečistoćom skida s podne mlaznice EasyFix Mini: potrebno je jednostavno stati na traku (vrpcu) pričvršćenu na krpi i podnu mlaznicu povući prema gore.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna mikrovlakna
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Praktičan sustav čičaka
- Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
- Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Traka na krpi za pod
- Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za lako čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|273 x 112 x 16
Kompatibilni uređaji
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix parni čistač
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)