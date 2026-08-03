Komplet krpa za pod od mikrovlakana EasyFix Mini sadrži 2 krpe za pod od kvalitetnih mikrovlakana za podnu mlaznicu EasyFix Mini. Krpe imaju veliku moć upijanja i otporne su na habanje. Za savršene i higijenske rezultate čišćenja na tvrdim podovima - čak će i kutovi i rubovi biti čisti bez puno muke. Zahvaljujući sustavu s čičkom, krpa od mikrovlakana jednostavno se i brzo fiksira na podnu mlaznicu parnog čistača: krpu jednostavno pritisnuti na podnu mlaznicu EasyFix Mini i gotovo. Nakon čišćenja se krpa za pod od mikrovlakana bez kontakta s nečistoćom skida s podne mlaznice EasyFix Mini: potrebno je jednostavno stati na traku (vrpcu) pričvršćenu na krpi i podnu mlaznicu povući prema gore.