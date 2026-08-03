Mini kutna mlaznica, 60°, XS

Mini kutna mlaznica za uska područja. Skreće mlaz za oko 60° bočno. Bočni izbačaj 57 mm, dužina: 260 mm. Komplet se sastoji od 4 dijela: 1 x holender matica 1 x produžetak, 100 mm (5.321-971.0) 1 x kutni element, 60° (5.321-972.0) 1 x ušće mlaznice (5.321-977.0). Moguće je montirati proizvoljan broj produžetaka. Kutnik i ušće je moguće zasebno naručiti.