Mini kutna mlaznica, 90°, XS

Mini kutna mlaznica za uska područja. Skreće mlaz za oko 90° bočno. Bočni izbačaj 63 mm, dužina: 240 mm. Komplet se sastoji od 4 dijela: 1 x holender matica 1 x produžetak, 100 mm (5.321-971.0) 1 x kutni element, 90° (5.321-973.0) 1 x ušće mlaznice (5.321-977.0). Moguće je montirati proizvoljan broj produžetaka. Kutnik i ušće je moguće zasebno naručiti.