Sada trebate mijenjati samo mlaz, a ne mlaznu cijev. Jer 3 u 1 Multi Jet povezuje 3 vrste mlaza i omogućuje mijenjanje između ravnog visokotlačnog mlaza s kontinuiranim namještanjem, rotirajuće mlaznice i mlaza sredstva za čišćenje jednostavnim okretanjem na mlaznoj cijevi. A odgovarajući tlak može se brzo i jednostavno prilagoditi pomoću tipki na pištolju G 180 Q Full Control Plus Power Gun. 3 u 1 Multi Jet je primjenjiv na Kärcher visokotlačnim čistačima K 5 Smart Control, K5 Full Control Plus i K 5 Premium Full Control Plus proizvedenima od 2017. godine.