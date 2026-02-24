MJ 145 Multi mlaznica 3 u 1 za K 5 (Premium) FC Plus i Smart Control

Sve u jednom: Kärcher 3 u 1 Multi Jet mlazna cijev za visokotlačni čistač K 5 Premium Full Control Plus (od 2017.) s pištoljem G 180 Q Full Control Plus Power Gun.

Sada trebate mijenjati samo mlaz, a ne mlaznu cijev. Jer 3 u 1 Multi Jet povezuje 3 vrste mlaza i omogućuje mijenjanje između ravnog visokotlačnog mlaza s kontinuiranim namještanjem, rotirajuće mlaznice i mlaza sredstva za čišćenje jednostavnim okretanjem na mlaznoj cijevi. A odgovarajući tlak može se brzo i jednostavno prilagoditi pomoću tipki na pištolju G 180 Q Full Control Plus Power Gun. 3 u 1 Multi Jet je primjenjiv na Kärcher visokotlačnim čistačima K 5 Smart Control, K5 Full Control Plus i K 5 Premium Full Control Plus proizvedenima od 2017. godine.

Značajke i prednosti
Potpuna kontrola u obje ruke
  • Konstantna mogućnost regulacije tlaka s inteligentnim pištoljem.
Nema zahtjevne zamjene mlazne cijevi
  • Odgovarajući mlaz sasvim se jednostavno odabire okretanjem na mlaznoj cijevi.
Tri vrste mlaza u jednoj mlaznoj cijevi
  • Mlaz sredstva za čišćenje, rotorska mlaznica i kontinuirano namjestivi visokotlačni ravni mlaz - za fleksibilan rad.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 445 x 63 x 63

Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).

Područja primjene
  • Vozila
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Područja oko kuće i vrta
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Ograde
Podrška

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

