MJ 145 Multi mlaznica 3 u 1 za K 5 (Premium) FC Plus i Smart Control
Sve u jednom: Kärcher 3 u 1 Multi Jet mlazna cijev za visokotlačni čistač K 5 Premium Full Control Plus (od 2017.) s pištoljem G 180 Q Full Control Plus Power Gun.
Sada trebate mijenjati samo mlaz, a ne mlaznu cijev. Jer 3 u 1 Multi Jet povezuje 3 vrste mlaza i omogućuje mijenjanje između ravnog visokotlačnog mlaza s kontinuiranim namještanjem, rotirajuće mlaznice i mlaza sredstva za čišćenje jednostavnim okretanjem na mlaznoj cijevi. A odgovarajući tlak može se brzo i jednostavno prilagoditi pomoću tipki na pištolju G 180 Q Full Control Plus Power Gun. 3 u 1 Multi Jet je primjenjiv na Kärcher visokotlačnim čistačima K 5 Smart Control, K5 Full Control Plus i K 5 Premium Full Control Plus proizvedenima od 2017. godine.
Značajke i prednosti
Potpuna kontrola u obje ruke
- Konstantna mogućnost regulacije tlaka s inteligentnim pištoljem.
Nema zahtjevne zamjene mlazne cijevi
- Odgovarajući mlaz sasvim se jednostavno odabire okretanjem na mlaznoj cijevi.
Tri vrste mlaza u jednoj mlaznoj cijevi
- Mlaz sredstva za čišćenje, rotorska mlaznica i kontinuirano namjestivi visokotlačni ravni mlaz - za fleksibilan rad.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|445 x 63 x 63
Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Vozila
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Područja oko kuće i vrta
- Vrtni i kameni zidovi
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Ograde