MJ 180 3-u-1 multi jet za K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control
Kärcher 3-u-1 Multi Jet mlaznica prikladna je za K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus i K 7 Premium Full Control Plus (od 2017.) tlačne perače.
Univerzalni uređaj za sve primjene: 3-u-1 Multi Jet iz Kärchera nudi beskonačno varijabilni visokotlačni plosnati sprej, rotirajuću mlaznicu i mlaz sredstva za čišćenje u jednoj cijevi za prskanje. Jednostavno okrenite mlaznicu za odabir pravog mlaza. Tlak se prikladno podešava pomoću gumba na pištolju za prskanje. Prikladno za Kärcher visokotlačne perače K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus i K 7 Premium Full Control Plus (od 2017.).
Značajke i prednosti
Potpuna kontrola u obje ruke
- Konstantna mogućnost regulacije tlaka s inteligentnim pištoljem.
Nema zahtjevne zamjene mlazne cijevi
- Odgovarajući mlaz sasvim se jednostavno odabire okretanjem na mlaznoj cijevi.
Tri vrste mlaza u jednoj mlaznoj cijevi
- Mlaz sredstva za čišćenje, rotorska mlaznica i kontinuirano namjestivi visokotlačni ravni mlaz - za fleksibilan rad.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|445 x 63 x 63
Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).
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Područja primjene
- Vozila
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Područja oko kuće i vrta
- Vrtni i kameni zidovi
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Ograde