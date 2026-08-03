MJ 180 3-u-1 multi jet za K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control

Kärcher 3-u-1 Multi Jet mlaznica prikladna je za K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus i K 7 Premium Full Control Plus (od 2017.) tlačne perače.

Univerzalni uređaj za sve primjene: 3-u-1 Multi Jet iz Kärchera nudi beskonačno varijabilni visokotlačni plosnati sprej, rotirajuću mlaznicu i mlaz sredstva za čišćenje u jednoj cijevi za prskanje. Jednostavno okrenite mlaznicu za odabir pravog mlaza. Tlak se prikladno podešava pomoću gumba na pištolju za prskanje. Prikladno za Kärcher visokotlačne perače K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus i K 7 Premium Full Control Plus (od 2017.).

Značajke i prednosti
Potpuna kontrola u obje ruke
  • Konstantna mogućnost regulacije tlaka s inteligentnim pištoljem.
Nema zahtjevne zamjene mlazne cijevi
  • Odgovarajući mlaz sasvim se jednostavno odabire okretanjem na mlaznoj cijevi.
Tri vrste mlaza u jednoj mlaznoj cijevi
  • Mlaz sredstva za čišćenje, rotorska mlaznica i kontinuirano namjestivi visokotlačni ravni mlaz - za fleksibilan rad.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 445 x 63 x 63

Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).

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Područja primjene
  • Vozila
  • Za čišćenje motocikala i mopeda.
  • Područja oko kuće i vrta
  • Vrtni i kameni zidovi
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Ograde
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