Univerzalni uređaj za sve primjene: 3-u-1 Multi Jet iz Kärchera nudi beskonačno varijabilni visokotlačni plosnati sprej, rotirajuću mlaznicu i mlaz sredstva za čišćenje u jednoj cijevi za prskanje. Jednostavno okrenite mlaznicu za odabir pravog mlaza. Tlak se prikladno podešava pomoću gumba na pištolju za prskanje. Prikladno za Kärcher visokotlačne perače K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus i K 7 Premium Full Control Plus (od 2017.).