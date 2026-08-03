Višenamjenska mlaznica Multi Jet Handheld nudi 5 mlazova bez promjene mlaznice ili glave mlaznice: Točkasti, ravni, maglicu, za ispiranje i blagi za zalijevanje. To čini Multi Jet savršenom za različite primjene. Odabir mlaza vrši se sasvim jednostavno, okretanjem glave mlaznice. Brza spojka između glave i cijevi mlaznice omogućuje brzu i laku zamjenu dodatnog kompatibilnog pribora korištenjem samo jedne ruke. Produljiva cijev mlaznice rad čini ergonomskim i štiti od prskanja. Mlaznica MJ 24 Handheld je kompatibilna s baterijskim tlačnim čistačem KHB 5 Battery.