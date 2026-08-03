MJ 24 Handheld Multi Jet

Višenamjenska 5-u-1 mlaznica za KHB 5 Battery: Mlaznica MJ 24 Handheld s točkastim,ravnim, ispiranjem,maglicom i blagim mlazom. Lako se podešava okretanjem glave mlaznice

Višenamjenska mlaznica Multi Jet Handheld nudi 5 mlazova bez promjene mlaznice ili glave mlaznice: Točkasti, ravni, maglicu, za ispiranje i blagi za zalijevanje. To čini Multi Jet savršenom za različite primjene. Odabir mlaza vrši se sasvim jednostavno, okretanjem glave mlaznice. Brza spojka između glave i cijevi mlaznice omogućuje brzu i laku zamjenu dodatnog kompatibilnog pribora korištenjem samo jedne ruke. Produljiva cijev mlaznice rad čini ergonomskim i štiti od prskanja. Mlaznica MJ 24 Handheld je kompatibilna s baterijskim tlačnim čistačem KHB 5 Battery.

Značajke i prednosti
5-u-1 mlaznica
  • 5 različitih mlazova u jednoj mlaznici
Ušteda vremena
  • Nije potrebna zamjena mlazne cijevi.
Čišćenje i zalijevanje u jednom koraku
  • Nije potrebna zamjena vrtnog crijeva ili pištolja za prskanje.
Točkasti mlaz
  • Idealno za čišćenje fuga, rascijepa i uskih prostora, kao i čišćenje ciljanih zaprljanja.
Ravni mlaz
  • Čišćenje površina i predmeta.
Mlaz za ispiranje
  • Ispiranje otopljene prljavštine.
Lagani mlaz (maglica)
  • Oslobodite biljke prašine i peluda, te ih nježno zalijevajte.
Mlaz za zalijevanje
  • navodnjavajte biljke.
Quick Connect priključak
  • jednostavna i brza zamjena.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja Crna
Težina (kg) 0,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 423 x 58 x 60
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
  • Vrtni/terasni/balkonski namještaj
  • Bicikli
  • Vrtni alat i oprema
  • Dječje igračke / Bobbycar® / guralice
  • Žardinjere
  • Čišćenje lišća
  • zalijevanje
Pronađi rezervne dijelove

Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.

Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH