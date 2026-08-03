MJ 24 Handheld Multi Jet
Višenamjenska 5-u-1 mlaznica za KHB 5 Battery: Mlaznica MJ 24 Handheld s točkastim,ravnim, ispiranjem,maglicom i blagim mlazom. Lako se podešava okretanjem glave mlaznice
Višenamjenska mlaznica Multi Jet Handheld nudi 5 mlazova bez promjene mlaznice ili glave mlaznice: Točkasti, ravni, maglicu, za ispiranje i blagi za zalijevanje. To čini Multi Jet savršenom za različite primjene. Odabir mlaza vrši se sasvim jednostavno, okretanjem glave mlaznice. Brza spojka između glave i cijevi mlaznice omogućuje brzu i laku zamjenu dodatnog kompatibilnog pribora korištenjem samo jedne ruke. Produljiva cijev mlaznice rad čini ergonomskim i štiti od prskanja. Mlaznica MJ 24 Handheld je kompatibilna s baterijskim tlačnim čistačem KHB 5 Battery.
Značajke i prednosti
5-u-1 mlaznica
- 5 različitih mlazova u jednoj mlaznici
Ušteda vremena
- Nije potrebna zamjena mlazne cijevi.
Čišćenje i zalijevanje u jednom koraku
- Nije potrebna zamjena vrtnog crijeva ili pištolja za prskanje.
Točkasti mlaz
- Idealno za čišćenje fuga, rascijepa i uskih prostora, kao i čišćenje ciljanih zaprljanja.
Ravni mlaz
- Čišćenje površina i predmeta.
Mlaz za ispiranje
- Ispiranje otopljene prljavštine.
Lagani mlaz (maglica)
- Oslobodite biljke prašine i peluda, te ih nježno zalijevajte.
Mlaz za zalijevanje
- navodnjavajte biljke.
Quick Connect priključak
- jednostavna i brza zamjena.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|423 x 58 x 60
Područja primjene
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Bicikli
- Vrtni alat i oprema
- Dječje igračke / Bobbycar® / guralice
- Žardinjere
- Čišćenje lišća
- zalijevanje
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