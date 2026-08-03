Tehnički podaci

Boja Crna Težina (kg) 0,4 Težina uklj. ambalažu (kg) 0,4 Dimenzije (d × š × v) (mm) 450 x 59 x 59

Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).

¹⁾ U usporedbi s težinom prethodnog Kärcher MJ 3-u-1 multi jet usisavača.