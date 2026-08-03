MJ 4-in-1 K7
Značajke i prednosti
25% smanjenje težine¹⁾
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|450 x 59 x 59
Za stare prskalice proizvedene do 2010. g. (prskalica M, 96, 97) neophodan je adapter M (2.643-950.0).
¹⁾ U usporedbi s težinom prethodnog Kärcher MJ 3-u-1 multi jet usisavača.
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Područja primjene
- Vozila
- Za čišćenje motocikala i mopeda.
- Područja oko kuće i vrta
- Vrtni i kameni zidovi
- Vrtni/terasni/balkonski namještaj
- Ograde
- Fasade malih kuća
- Vrtni alat i oprema