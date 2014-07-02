Mlazni pištolj, XXL, Adv

Ergonomski oblikovan mlazni pištolj. Zbog kompaktnog dizajna ovaj je pištolj posebno lagan i praktičan. Uključujući zaštitnu napravu za sprječavanje slučajnog aktiviranja. Advanced mlazni pištolj ima integrirano daljinsko upravljanje. Količina dobave leda i tlak mlaza mogu se namještati izravno na pištolju. Osim toga postoji prekidač za preklop između "samo zrak" ili "zrak i led".