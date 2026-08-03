Mlaznica 600mm
Mlaznica 600 mm od nehrđajućeg čelika, može se okretati za 360º pod pritiskom za profesionalne visokotlačne čistače. Kompatibilno sa svim Kärcher profesionalnim visokotlačnim čistačima
Mlaznice u različitim dužinama, nehrđajući čelik s ručnim vijčanim nastavkom. Zdjele ergonomskog oblika kako bi se osiguralo optimalno rukovanje i izolacija. Zakretne za 360° pod pritiskom.
Značajke i prednosti
Ergonomska ručka za nošenje
- Dug životni vijek
- Robusni okvir od čeličnih cijevi.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,7