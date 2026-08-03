Mlaznica 600mm

Mlaznica 600 mm od nehrđajućeg čelika, može se okretati za 360º pod pritiskom za profesionalne visokotlačne čistače. Kompatibilno sa svim Kärcher profesionalnim visokotlačnim čistačima

Mlaznice u različitim dužinama, nehrđajući čelik s ručnim vijčanim nastavkom. Zdjele ergonomskog oblika kako bi se osiguralo optimalno rukovanje i izolacija. Zakretne za 360° pod pritiskom.

Značajke i prednosti
Ergonomska ručka za nošenje
  • Dug životni vijek
  • Robusni okvir od čeličnih cijevi.
Specifikacije

Tehnički podaci

Težina uklj. ambalažu (kg) 0,7
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Created with AI (artificial intelligence)

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