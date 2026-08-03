Mlaznica 850mm

Galvanizirana mlaznica sa ručnim pričvršćivanjem vijkom za Classic asortiman visokotlačnih Kärcher čistača. Nerotirajuća. Dužina: 850 mm.

Za sve Kärcher visokotlačne čistače u Classic asortimanu: dužine 850 mm, pocinčana, nerotirajuća mlaznica. Može se koristiti s temperaturama vode do 60 °C i radnim tlakovima do 250 bara. S ručnim pričvršćivanjem vijkom, navoj M 22 × 1,5 za spajanje na visokotlačni pištolj te navoj M 18 × 1,5 za spajanje pribora

Specifikacije

Tehnički podaci

Priključni navoj M22 x 1,5
Težina (kg) 0,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 850 / 50 / 35
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Created with AI (artificial intelligence)

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