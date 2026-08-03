Mlaznica 850mm
Galvanizirana mlaznica sa ručnim pričvršćivanjem vijkom za Classic asortiman visokotlačnih Kärcher čistača. Nerotirajuća. Dužina: 850 mm.
Za sve Kärcher visokotlačne čistače u Classic asortimanu: dužine 850 mm, pocinčana, nerotirajuća mlaznica. Može se koristiti s temperaturama vode do 60 °C i radnim tlakovima do 250 bara. S ručnim pričvršćivanjem vijkom, navoj M 22 × 1,5 za spajanje na visokotlačni pištolj te navoj M 18 × 1,5 za spajanje pribora
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Težina (kg)
|0,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|850 / 50 / 35