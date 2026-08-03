Za sve Kärcher visokotlačne čistače u Classic asortimanu: dužine 850 mm, pocinčana, nerotirajuća mlaznica. Može se koristiti s temperaturama vode do 60 °C i radnim tlakovima do 250 bara. S ručnim pričvršćivanjem vijkom, navoj M 22 × 1,5 za spajanje na visokotlačni pištolj te navoj M 18 × 1,5 za spajanje pribora