Snažna, robusna mlaznica s ravnim mlazom izrađena od aluminija i nehrđajućeg čelika može se koristiti za čišćenje gotovo svega, npr. industrijskih sustava, kalupa za ubrizgavanje ili robotskih kosilica zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama. Ne samo da uklanja tešku prljavštinu s lakoćom, već daje i impresivne rezultate u uskim područjima do kojih je teško doći, kao što je prostor motora. Rotirajuća mlaznica u pištolju za okidanje također omogućuje ciljano, abrazivno pjeskarenje suhim ledom područja i objekata složene geometrije i izrađenih od različitih materijala. Sadrži sustav brze izmjene – za brzo, jednostavno i udobno rukovanje.