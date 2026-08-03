Mlaznica s ravnim mlazom kratka, snaga, promjer 3 mm

Savršena za abrazivne primjene na teško dostupnim mjestima, mlaznica s ravnim mlazom kratke snage za korištenje s Kärcherovim sustavima za čišćenje suhim ledom. Sa sustavom brze izmjene.

Snažna, robusna mlaznica s ravnim mlazom izrađena od aluminija i nehrđajućeg čelika može se koristiti za čišćenje gotovo svega, npr. industrijskih sustava, kalupa za ubrizgavanje ili robotskih kosilica zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama. Ne samo da uklanja tešku prljavštinu s lakoćom, već daje i impresivne rezultate u uskim područjima do kojih je teško doći, kao što je prostor motora. Rotirajuća mlaznica u pištolju za okidanje također omogućuje ciljano, abrazivno pjeskarenje suhim ledom područja i objekata složene geometrije i izrađenih od različitih materijala. Sadrži sustav brze izmjene – za brzo, jednostavno i udobno rukovanje.

Značajke i prednosti
Kratka ravna mlaznica, jednostavna za korištenje
  • Visoke performanse rezultiraju uklanjanjem i iznimno tvrdokornih naslaga bez napora.
  • Vrlo niska potrošnja komprimiranog zraka i CO2.
Sustav brze zamjene
  • Izuzetno jednostavan za rukovanje i promjenjivo postavljanje.
Robustan, dugotrajan dizajn
  • Visokokvalitetan dizajn izrađen od nehrđajućeg čelika i aluminija.
Specifikacije

Tehnički podaci

Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 97 x 22 x 22
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Područja primjene
  • Čišćenje lijevanih kalupa i ljevaoničkog alata
  • Za čišćenje strojeva, komponenti motora, kalupa i brtvenih površina
  • Za skidanje boje sa dijelova stroja
  • Za čišćenje vrtnog alata i robotskih kosilica
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