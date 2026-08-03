Mlaznica s ravnim mlazom kratka, snaga, promjer 3 mm
Savršena za abrazivne primjene na teško dostupnim mjestima, mlaznica s ravnim mlazom kratke snage za korištenje s Kärcherovim sustavima za čišćenje suhim ledom. Sa sustavom brze izmjene.
Snažna, robusna mlaznica s ravnim mlazom izrađena od aluminija i nehrđajućeg čelika može se koristiti za čišćenje gotovo svega, npr. industrijskih sustava, kalupa za ubrizgavanje ili robotskih kosilica zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama. Ne samo da uklanja tešku prljavštinu s lakoćom, već daje i impresivne rezultate u uskim područjima do kojih je teško doći, kao što je prostor motora. Rotirajuća mlaznica u pištolju za okidanje također omogućuje ciljano, abrazivno pjeskarenje suhim ledom područja i objekata složene geometrije i izrađenih od različitih materijala. Sadrži sustav brze izmjene – za brzo, jednostavno i udobno rukovanje.
Značajke i prednosti
Kratka ravna mlaznica, jednostavna za korištenje
- Visoke performanse rezultiraju uklanjanjem i iznimno tvrdokornih naslaga bez napora.
- Vrlo niska potrošnja komprimiranog zraka i CO2.
Sustav brze zamjene
- Izuzetno jednostavan za rukovanje i promjenjivo postavljanje.
Robustan, dugotrajan dizajn
- Visokokvalitetan dizajn izrađen od nehrđajućeg čelika i aluminija.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|97 x 22 x 22
Videos
Područja primjene
- Čišćenje lijevanih kalupa i ljevaoničkog alata
- Za čišćenje strojeva, komponenti motora, kalupa i brtvenih površina
- Za skidanje boje sa dijelova stroja
- Za čišćenje vrtnog alata i robotskih kosilica