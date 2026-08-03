Mlaznica s točkastim mlazom

Mlaznica s točkastim mlazom čisti detalje, uske međuprostore i tvrdokornu nečistoću. Adaptira se na pištolj tlačnog čistača i stvara snažan, tanak mlaz.

Mlaznica s točkastim mlazom sa svojim snažnim, tankim mlazom posebno je prikladna za ciljano čišćenje detalja i uskih međuprostora kao i za uklanjanje tvrdokornije nečistoće. Idealna je dopuna za priloženu mlaznicu s plosnatim mlazom tlačnog čistača. Nije prikladna za čišćenje životinja.

Značajke i prednosti
Točkasti mlaz
  • Tanak mlaz za ciljano čišćenje.
Snažan
  • Za tvrdokorniju nečistoću, detalje i uske međuprostore.
Prilagođeno pištolju
  • Jednostavna zamjena mlaznice.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja antracit
Dimenzije (d × š × v) (mm) 29 x 27 x 27
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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