Mlaznica s točkastim mlazom
Mlaznica s točkastim mlazom čisti detalje, uske međuprostore i tvrdokornu nečistoću. Adaptira se na pištolj tlačnog čistača i stvara snažan, tanak mlaz.
Mlaznica s točkastim mlazom sa svojim snažnim, tankim mlazom posebno je prikladna za ciljano čišćenje detalja i uskih međuprostora kao i za uklanjanje tvrdokornije nečistoće. Idealna je dopuna za priloženu mlaznicu s plosnatim mlazom tlačnog čistača. Nije prikladna za čišćenje životinja.
Značajke i prednosti
Točkasti mlaz
- Tanak mlaz za ciljano čišćenje.
Snažan
- Za tvrdokorniju nečistoću, detalje i uske međuprostore.
Prilagođeno pištolju
- Jednostavna zamjena mlaznice.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|antracit
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|29 x 27 x 27