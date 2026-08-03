Mlaznica s točkastim mlazom sa svojim snažnim, tankim mlazom posebno je prikladna za ciljano čišćenje detalja i uskih međuprostora kao i za uklanjanje tvrdokornije nečistoće. Idealna je dopuna za priloženu mlaznicu s plosnatim mlazom tlačnog čistača. Nije prikladna za čišćenje životinja.