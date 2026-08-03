Mlaznica s točkastim mlazom
Mlaznica s točkastim mlazom jamči jednostavno čišćenje fuga, kutova, rubova i drugih teško pristupačnih mjesta. Zajedno s četkom za rubove na raspolaganju je bezbroj mogućnosti primjene.
Mlaznica s točkastim mlazom jamči jednostavno čišćenje fuga, kutova, rubova i drugih teško pristupačnih mjesta. U kombinaciji s četkom za rubove na raspolaganju je bezbroj drugih mogućnosti primjene u kuhinji, kupaonici i WC-u. Ovime čišćenje fuga postaje najlakša vježba.
Značajke i prednosti
Pričvršćenje pribora
- Pričvršćenje četki, Power mlaznice i produžetka
Zakrivljeni oblik
- Bolja dostupnost nepristupačnih mjesta
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|180 x 50 x 40
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Područja primjene
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
- Tepisi
- Rolete/rolo zavjese
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