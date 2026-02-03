Mlaznica za automobil

Zajamčeno brzo usisavanje bez napora: S mlaznicom za automobil možete pogodno i temeljito očistiti tekstilne površine u automobilu i po kući.

S praktičnom automobilskom mlaznicom za vaš mokro suhi usisavač, možete usisavati tekstilne površine u automobilu, uključujući prtljažnik, autosjedalice i stražnja sjedala, brzo i bez napora. Mlaznica je također prikladna za usisavanje tapeciranih površina, tapeciranog namještaja i madraca u kući.

Značajke i prednosti
Optimizirana mlaznica u novom dizajnu za pouzdano uklanjanje prljavštine
Mlaznica je praktična, savršeno leži u ruci i jednostavna je za upotrebu
Pogodno za sve Kärcher Home & Garden vlažne i suhe usisavače i sprejne ekstraktore
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Standardni nominalni promjer (mm) NW 35
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 258 x 105 x 40
Područja primjene
  • Prtljažnik
  • Auto-sjedala
  • Stražnje sjedalo
  • Prostor za noge
  • Tepisi
  • Tapecirane površine
  • Tapecirani namještaj
  • Madraci
