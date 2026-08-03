S radnom širinom od 90 cm, ova praktična mlaznica za čišćenje automobila posebno je razvijena za brzo i temeljito čišćenje unutrašnjosti vozila. Njen ravni oblik olakšava usisavanje prostora za noge, otirača, sjedala, presvlaka i prtljažnika automobila. Plastična mlaznica za automobil DN 35 prikladna je za sve Kärcher mokre i suhe usisivače.