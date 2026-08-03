Mlaznica za automobil, ID 35, 90 mm

Ravna, praktična, plastična mlaznica za čišćenje automobila DN 35 dizajnirana za sve Kärcher mokre i suhe usisivače. Radna širina: cca. 90 mm.

S radnom širinom od 90 cm, ova praktična mlaznica za čišćenje automobila posebno je razvijena za brzo i temeljito čišćenje unutrašnjosti vozila. Njen ravni oblik olakšava usisavanje prostora za noge, otirača, sjedala, presvlaka i prtljažnika automobila. Plastična mlaznica za automobil DN 35 prikladna je za sve Kärcher mokre i suhe usisivače.

Specifikacije

Tehnički podaci

Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Količina (Komad(a)) 1
Širina (mm) 90
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 240 x 130 x 100
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Područja primjene
  • Posebno dizajniran za temeljito čišćenje unutrašnjosti vozila
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