Mlaznica za automobil, ID 35, 90 mm
Ravna, praktična, plastična mlaznica za čišćenje automobila DN 35 dizajnirana za sve Kärcher mokre i suhe usisivače. Radna širina: cca. 90 mm.
S radnom širinom od 90 cm, ova praktična mlaznica za čišćenje automobila posebno je razvijena za brzo i temeljito čišćenje unutrašnjosti vozila. Njen ravni oblik olakšava usisavanje prostora za noge, otirača, sjedala, presvlaka i prtljažnika automobila. Plastična mlaznica za automobil DN 35 prikladna je za sve Kärcher mokre i suhe usisivače.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Količina (Komad(a))
|1
|Širina (mm)
|90
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|240 x 130 x 100
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Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Posebno dizajniran za temeljito čišćenje unutrašnjosti vozila