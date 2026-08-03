Mlaznica za čišćenje cijevi
Mlaznica za čišćenje cijevi s unutarnjim navojem. Različiti smjerovi mlaza. Crijevo se u cijevi samo pomiče prema naprijed. (Priključak R 1/8", 3x 30° prema natrag, Ø 30 mm.)
Mlaznica za čišćenje cijevi s unutarnjim navojem, promjera 30 mm. Mlaznica se može usmjeriti u raznim smjerovima za ekološki prihvatljivo čišćenje začepljenih odvoda i cijevi. Tri mlazne cijevi usmjerene su unatraške pod kutom od 30° kako bi se omogućilo slobodno kretanje mlaznice i crijeva kroz cijev. Mlaznica za čišćenje cijevi s priključkom R 1/8“ za priključak na crijevo.
Značajke i prednosti
Tri mlaza okrenuta prema natrag osiguravaju optimalni pomak
- Mlaznica i crijevo za čišćenje cijevi automatski se pomiču u cijevi.
Priključak: 1/8"
- Kompatibilno s crijevima za čišćenje cijevi.
Vanjski promjer: 30 mm
- Prikladno za cijevi s unutarnjim promjerom 40 mm i više.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer (mm)
|30
|Veličina mlaznice ( )
|50
|Navoj
|R 1/8"
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
Kompatibilni uređaji
- HD 10/21-4St
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 Cage Mobil
- HD 6/15 Cage-Mobil
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15--4 Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/11--4 Classic
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18--4 Classic
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/18-4M Plus
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW