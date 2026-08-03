Mlaznica za čišćenje cijevi

S unut. navojem, razl. smjerovi mlaza za čisto, ekološko čišć. začeplj. odvoda i cijevi. Otvori mlaznica su usmjereni tako da se mlaznica s crijevom autom. uvlači u cijev. S priključkom R 1/8" za montažu na crijevo za čišć. cijevi. 3 x 30° prema natrag, Ø 16 mm

Mlaznica za čišćenje cijevi s unutarnjim navojem, promjera 16 mm. Mlaznica se može usmjeriti u raznim smjerovima za ekološki prihvatljivo čišćenje začepljenih odvoda i cijevi. Tri mlazne cijevi pod kutom od 30° omogućuju slobodno kretanje mlaznice i crijeva kroz cijev. Mlaznica za čišćenje cijevi s priključkom R 1/8“ za priključak na crijevo.

Specifikacije

Tehnički podaci

Promjer (mm) 16
Veličina mlaznice ( ) 65
Navoj R 1/8"
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH