Mlaznica za čišćenje cijevi s unutarnjim navojem, promjera 16 mm. Mlaznica se može usmjeriti u raznim smjerovima za ekološki prihvatljivo čišćenje začepljenih odvoda i cijevi. Tri mlazne cijevi usmjerene su unatraške pod kutom od 30°, dok je četvrta usmjerena prema naprijed. To omogućuje slobodno kretanje mlaznice i crijeva kroz cijev. Mlaznica za čišćenje cijevi s priključkom R 1/8“ za priključak na crijevo.