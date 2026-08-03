Mlaznica za čišćenje cijevi
S unutarnjim navojem, različitim smjerovima mlaza za čisto, ekološko čišćenje začepljenih odvoda i cijevi. Otvori mlaznica su usmjereni tako da se mlaznica s crijevom samostalno uvlači u cijev. S priključkom R 1/8" za montažu na crijevo za čišćenje cijevi. 1 x prema naprijed, 3 x 30° prema natrag, Ø 16 mm
Mlaznica za čišćenje cijevi s unutarnjim navojem, promjera 16 mm. Mlaznica se može usmjeriti u raznim smjerovima za ekološki prihvatljivo čišćenje začepljenih odvoda i cijevi. Tri mlazne cijevi usmjerene su unatraške pod kutom od 30°, dok je četvrta usmjerena prema naprijed. To omogućuje slobodno kretanje mlaznice i crijeva kroz cijev. Mlaznica za čišćenje cijevi s priključkom R 1/8“ za priključak na crijevo.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Promjer (mm)
|16
|Veličina mlaznice ( )
|65
|Navoj
|R 1/8"