Mlaznica za čišćenje cijevi s unutarnjim navojem, promjera 30 mm. Mlaznica se može usmjeriti u raznim smjerovima za ekološki prihvatljivo čišćenje začepljenih odvoda i cijevi. Tri mlazne cijevi usmjerene su unatraške pod kutom od 30° kako bi se omogućilo slobodno kretanje mlaznice i crijeva kroz cijev. Mlaznica za čišćenje cijevi s priključkom R 1/8“ za priključak na crijevo.