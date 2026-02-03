Mlaznica za ekstrakciju 2 u 1 XXL
2-u-1 mlaznica za pranje i ekstrakciju XXL čisti srednje velike tepihe i veće komade tapeciranog namještaja s lakoćom i dvostruko brže od standardne mlaznice za tapecirani namještaj.
Inovativna Kärcher 2-u-1 mlaznica za pranje i ekstrakciju XXL, u kombinaciji s produžnim cijevima, omogućuje korisnicima održavanje opuštenog, uspravnog položaja tijela pri čišćenju srednje velikih tepiha. Kada se koristi na samom držaču, mlaznica može dvostruko brže očistiti veće tapecirane predmete, stolice i mnoge druge tekstilne površine u usporedbi sa standardnom mlaznicom za tapecirani namještaj. Ovo čini XXL mlaznicu za pranje i ekstrakciju idealnim dodatkom za naporno čišćenje tepiha i tekstilnih površina do dubine vlakana u rekordnom vremenu. Pogodno za Kärcher SE 3 Compact aparat za pranje i ekstrakciju.
Značajke i prednosti
Pogodno za Kärcher SE 3 Compact sprejni ekstraktor
Široka mlaznica
- Čisti veće mekane površine i tepihe dvostruko brže od konvencionalnih mlaznica za tapecirani namještaj
- Za idealne rezultate čišćenja u rekordnom vremenu
Funkcija pranja i usisavanja
- Za temeljito čišćenje svih vrsta tepiha, tekstila i tapeciranog namještaja, do samih vlakana
Prozirni kontrolni prozorčić
- Omogućuje kontinuiranu kontrolu procesa čišćenja tijekom rada.
Provjerena Kärcher tehnologija ekstrakcije raspršivanjem
- Za optimalne rezultate čišćenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|Crna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,9
Područja primjene
- Tepisi
- Tapecirane površine