Inovativna Kärcher 2-u-1 mlaznica za pranje i ekstrakciju XXL, u kombinaciji s produžnim cijevima, omogućuje korisnicima održavanje opuštenog, uspravnog položaja tijela pri čišćenju srednje velikih tepiha. Kada se koristi na samom držaču, mlaznica može dvostruko brže očistiti veće tapecirane predmete, stolice i mnoge druge tekstilne površine u usporedbi sa standardnom mlaznicom za tapecirani namještaj. Ovo čini XXL mlaznicu za pranje i ekstrakciju idealnim dodatkom za naporno čišćenje tepiha i tekstilnih površina do dubine vlakana u rekordnom vremenu. Pogodno za Kärcher SE 3 Compact aparat za pranje i ekstrakciju.