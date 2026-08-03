Mlaznica za fuge
Plastični alat za pukotine (DN 40) za usisavanje u pukotinama i kutovima. Duljina: 290 mm.
Plastični alat za pukotine (DN 40) za usisavanje u pukotinama i kutovima. Duljina: 290 mm.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Standardni nominalni promjer ( )
|40
|Količina (Komad(a))
|1
|Dužina (mm)
|290
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|300 x 45 x 45
Videos
Kompatibilni uređaji
- Građevinski komplet
- Pekarski pribor, elektroprovodljiv
- Profesionalni komplet za čišćenje NT DN 40
- Usisno crijevo s koljenom i PFC modulom, NT, DN 40, duljina 4 m, električno vodljivo, spojnica 1.0, bajunet 1.0
- Usisno crijevo s koljenom, NT, DN 40, duljina 4 m, spojnica 1.0, bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, duljina 10 m, elektroprovodljivo, konus, bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, duljina 10 m, elektroprovodljivo, spojnica 1.0, bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, duljina 10 m, spojnica 1.0, bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, duljina 16 m, spojnica 1.0, bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, duljina 2,5 m, elektroprovodljivo, spojnica 2.0, bajonet 2.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, duljina 4 m, elektroprovodljivo, spojnica 1.0, bajunet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, duljina 4 m, elektroprovodljivo, spojnica 2.0, bajunet 2.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, duljina 4 m, konus, bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, duljina 4 m, spojnica 1.0, bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, duljina 4 m, spojnica 2.0, bajonet 2.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, dužina 10 m, konus, bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, dužina 10 m, otporno na ulje,bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, dužina 2,5 m, spojnica 2,0, bajonet 2,0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, dužina 4 m, otporno na ulje, konus, bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, dužina 4 m, otporno na ulje, obujmica 1.0, bajonet 1.0
- Usisno crijevo, NT, DN 40, dužina 4 m, otporno na ulje, obujmica 2.0, bajonet 2.0