Mlaznica za hranu, 1050 mm, okretna
Siva, okretna mlazna cijev za živežne namirnice, za primjenu u prehrambenom području. Svi dijelovi koji provode vodu su od materijala prikladnih za prehrambene namirnice.
Siva 1050 mm, okretna mlazna cijev bez štetnih tvari, za primjenu u prehrambenom području. Svi dijelovi koji provode vodu su od materijala prikladnih za prehrambene namirnice.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Maks. radni tlak (bar)
|300
|Dužina (mm)
|1050
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Priključni navoj
|M22 x 1,5
|Ručka
|okretna
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1