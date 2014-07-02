Mlaznica za madrace
Specijalna mlaznica za usisavanje madraca i teško pristupačnih međuprostora u krevetu.
Specijalna mlaznica za madrace za usisavanje kreveta, madraca i jastuka kao i teško dostupnih međuprostora u spavaćem prostoru. Jer upravo u krevetu nastaje puno prašine, koja se nakuplja u tekstilnim površinama te može uzrokovati alergije. Praktična mlaznica za fuge uklanja najveći dio prašine i također prodire u teško pristupačne kutove. Grinje i prašina više nemaju šanse.
Značajke i prednosti
Oblik usisne mlaznice prilagođen madracima
- Odstranjuje nečistoću na madracima temeljitije od uobičajenih mlaznica za tapecirane površine
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Standardni nominalni promjer (mm)
|35
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|170 x 103 x 40
Područja primjene
- Madraci