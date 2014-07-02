Mlaznica za madrace

Specijalna mlaznica za usisavanje madraca i teško pristupačnih međuprostora u krevetu.

Specijalna mlaznica za madrace za usisavanje kreveta, madraca i jastuka kao i teško dostupnih međuprostora u spavaćem prostoru. Jer upravo u krevetu nastaje puno prašine, koja se nakuplja u tekstilnim površinama te može uzrokovati alergije. Praktična mlaznica za fuge uklanja najveći dio prašine i također prodire u teško pristupačne kutove. Grinje i prašina više nemaju šanse.

Značajke i prednosti
Oblik usisne mlaznice prilagođen madracima
  • Odstranjuje nečistoću na madracima temeljitije od uobičajenih mlaznica za tapecirane površine
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 1
Standardni nominalni promjer (mm) 35
Boja Crna
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 170 x 103 x 40
Područja primjene
  • Madraci
