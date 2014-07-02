Specijalna mlaznica za madrace za usisavanje kreveta, madraca i jastuka kao i teško dostupnih međuprostora u spavaćem prostoru. Jer upravo u krevetu nastaje puno prašine, koja se nakuplja u tekstilnim površinama te može uzrokovati alergije. Praktična mlaznica za fuge uklanja najveći dio prašine i također prodire u teško pristupačne kutove. Grinje i prašina više nemaju šanse.