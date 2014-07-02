Mlaznica za mokro i suho usisavanje s integriranim nastavkom za parkiranje
Preklopiva mlaznica za mokro i suho usisavanje za savršeno čišćenje. Jednostavna prilagodba za mokru ili suhu nečistoću putem nožnog prekidača. Za sve Kärcher Home & Garden višenamjen. usis.
Bez obzira radi li se o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći - preklopiva mlaznica za mokro i suho usisavanje osigurava savršeno uklanjanje nečistoće te zahvaljujući bočnim kotačićima osvaja optimalnim klizanjem. Osim toga, putem nožnog prekidača može se jednostavno i brzo prilagoditi mokroj ili suhoj nečistoći. Uključujući praktični nastavak za parkiranje, za brzo i praktično privremeno parkiranje usisne cijevi i podne mlaznice u slučaju prekida rada.
Značajke i prednosti
Optimalno usisavanje nečistoće kod suhog i mokrog usisavanja zahvaljujući dvjema integriranim četkama odnosno gumenim jezičcima
Praktična prilagodba odgovarajućoj vrsti nečistoće zahvaljujući praktičnom nožnom prekidaču
Mala uporaba sile kod usisavanja zahvaljujući vrlo dobrom klizanju zbog bočnih kotačića
Uključujući parkirni nastavak za odlaganje podne mlaznice na uređaj
Pogodno za sve Kärcher Home & Garden vlažne i suhe usisavače i sprejne ekstraktore
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Standardni nominalni promjer (mm)
|35
|Boja
|Crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|260 x 70 x 124
Kompatibilni uređaji
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 5
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Foam 15L *EU
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-15/6/18/C (YYY)
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/6/20 (YYY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 V-19/6/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY)
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Područja primjene
- Područja oko kuće i vrta
- Terasa
- Staze
- Područje ulaza
- Hobi-prostorija
- Podrum
- Garaža
- Radionica
- Renoviranje
- Tekućine