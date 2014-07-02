Bez obzira radi li se o suhoj ili mokroj, sitnoj ili krupnoj nečistoći - preklopiva mlaznica za mokro i suho usisavanje osigurava savršeno uklanjanje nečistoće te zahvaljujući bočnim kotačićima osvaja optimalnim klizanjem. Osim toga, putem nožnog prekidača može se jednostavno i brzo prilagoditi mokroj ili suhoj nečistoći. Uključujući praktični nastavak za parkiranje, za brzo i praktično privremeno parkiranje usisne cijevi i podne mlaznice u slučaju prekida rada.